Partite a San Siro, Gp di Formula uno, voucher vacanze e forniture di acqua in brick: le contestazioni della Procura

Biglietti per partite di calcio a San Siro e per il Gran premio di Monza, forniture di acqua in tetrapack con marchio personalizzato e di affidamenti di lavori alle imprese di famiglia, soggiorni gratuiti o scontati in alberghi, voucher vacanze, campi da padel e proposte di partecipazioni societarie. Sono queste alcune delle monete di scambio che il Gip Mario De Bellis ha riportato nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica per gli indagati del filone spezzino dell’inchiesta che ha scosso la provincia con l’accusa di reati di corruzione, falso e abuso d’ufficio. Tra questi figurano l’ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e un nutrito gruppo di imprenditori, come il fratello Filippo, Mirko e Raffale Paletti, Giovanni Olcese, Ivan Pitto, Alessandro Campagna e Saverio Cecchi e i manager di realtà pubbliche Massimo Gianello e Francesco Fiorino.

Secondo gli inquirenti, in particolare, l’ex sindaco, nonché capo di gabinetto del presidente della Regione Giovanni Toti, indagato nel versante genovese delle indagini, avrebbe utilizzato la sua duplice posizione per garantire, tra le altre cose, finanziamenti maggiorati da parte della Regione al Palio del Golfo e al Salone nautico di Genova in cambio, rispettivamente, di affidamenti di lavori nel campo della segnaletica stradale e di una fornitura di acqua in brick, entrambi a favore delle imprese intestate al fratello.

In qualità di primo cittadino, invece, lo stesso Cozzani avrebbe favorito le attività economiche sul territorio dei fratelli Paletti ottenendo l’acquisto di acqua in tetrapack, soggiorni e cene negli alberghi gestiti dagli stessi, ticket per eventi sportivi, un versamento di 15mila euro a favore del partito di cui era esponente e l’ingresso in società per la gestione di campi da padel e del ristorante Da Iseo sull’isola Palmaria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com