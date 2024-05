Rapallo: gli alunni dell’Istituto comprensivo in visita a Cherasco

Dall’ufficio stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Il nome di Ottavio Ferraretto per i rapallesi è quello di una bella via che dal rio San Francesco sale in collina, tra ville e giardini. È stata dedicata a un antifascista chiavarese, rapallino di adozione, che dopo l’8 settembre del ’43 organizzò e guidò per le vie di Rapallo un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Dichiarato dalla polizia fascista “elemento pericolosissimo”, si rifugiò a Cherasco, nelle langhe piemontesi, dove nel ’44 venne catturato dai tedeschi in un rastrellamento e ucciso. I nipoti, Paolo e Sara Alessandria, ogni anno lo ricordano con una borsa di studio a suo nome, che premia i ragazzi degli istituti comprensivi di Cherasco e di Rapallo che durante l’anno si sono distinti per particolare senso civico o hanno trasmesso i messaggi più significativi attraverso i loro lavori in occasione del Giorno della Memoria.

» leggi tutto su www.levantenews.it