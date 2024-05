Rapallo: “Il mio impegno per ostacolare il tunnel della Fontanabuona”

Da Andrea Carannante, candidato sindaco Rapallo

Sul progetto scempio di Autostrade si parla molto, c’è chi addirittura afferma che un Sindaco eletto non può intervenire per contrastare tale opera. In quanto candidato Sindaco mi impegnerò in tal senso mettendo nero su bianco le iniziative che intendo eseguire immediatamente una volta eletto

PRIMO : Considerati i ritardi della conclusione del procedimento di VIA sicuramente anche l’eventuale provvedimento favorevole arriverà a ridosso o addirittura dopo la elezione, per cui se dovessi essere eletto come Sindaco impugnerò nei termini giusti come Comune il provvedimento conclusivo ed ulteriori atti compresi quelli relativi all’esproprio impegnando una “task force” di legali e tecnici.

SECONDO : Mi impegnerò prima ancora che parta il cantiere, (nella malaugurata ipotesi che arrivassero tutte le autorizzazioni e il ricorso andasse male) di studiare un ordinanza di sicurezza sanitarie ed igiene pubblica ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali per imporre approfondimenti e monitoraggi in riferimento alle lacune progettuali fino ad ora prodotte da Autostrade e confermate dalle integrazioni consegnate da tempo, soprattutto per la parte idrogeologica

TERZO : In terzo luogo e strettamene legato al punto sopra con Autorità sanitaria ai sensi del testo unico leggi sanitarie come Sindaco appena nominato posso disporre immediatamente un incarico per la elaborazione di uno studio di impatto sanitario delle conseguenze del cantiere e successivamente dell’opera realizzata che attualmente manca come dimostra questa scheda allegata che abbiamo preparato all’interno della relazione sulle integrazioni chieste ad Autostrade.

QUARTO : Se fallissimo su tutta la linea, (ma posso assicurare il passare degli anni) e alla fine il cantiere partisse davvero, come Sindaco mi impegno in due iniziative:

1. la costituzione di una commissione di controllo sui lavori supportata da tecnici di tua fiducia. Se Regione Provincia Arpa e ASL accettano la proposta con un protocollo potrebbe essere definita in termini organizzativ i e metodologici costituendo un apposito osservatorio e/o Garante informativo sulla gestione del cantiere .