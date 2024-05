Rapallo: indagato anche Domenico Cianci per voto di scambio

Nell’inchiesta sulla corruzione in Regione – secondo quanto riferisce l’Ansa – e’ implicato anche il consigliere regionale, presidente della Commissione Ambiente Domenico “Mimmo” Cianci, eletto nella lista di Toti. Amministratore condominiale a Rapallo, sarebbe accusato di corruzione perché avrebbe chiesto voti a un imprenditore legato alla Ndrangheta, nel frattempo deceduto, in cambio di lavori presso i condomini da lui amministrati. Una tesi che l’interessato respinge con forza.

Alle ultime regionali aveva ottenuto 4.500 preferenze. Recentemente aveva rifiutato di candidarsi sindaco a Rapallo, preferendo prima proporre a candidato sindaco e poi appoggiare la candidatura a semplice consigliere di un amico ed ex sindaco di Rapallo, Mentore Campodonico.

Domenico Cianci e Giovanni Toti

