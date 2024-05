Riaperta la spiaggia di Priaruggia, ultimati i lavori di bonifica dall’amianto

Genova. Sono terminati i lavori di bonifica della spiaggia di Priaruggia, da oggi tornata nuovamente fruibile. Lo comunica il Comune di Genova. Nei giorni scorsi il litorale era stato sequestrato e chiuso per via del ritrovamento di detriti contenenti amianto. L’inchiesta è tuttora in corso.

Come previsto dalla normativa, alle operazioni di bonifica sono seguiti i monitoraggi ambientali. E oggi Asl e Amiu hanno effettuato un sopralluogo per verificare la correttezza delle attività eseguite e l’assenza di rischio evidenziata dall’esito dei campionamenti ambientali eseguiti.

