Rifondazione comunista: “L’arresto Toti conferma l’intreccio tra politica e affarismo”

“L’arresto del presidente della Regione Liguria conferma che la questione morale continua a essere al centro del problema italiano, come denunciò Berlinguer. Solo che ora coinvolge trasversalmente i due poli. Il quadro ricostruito dai magistrati inquirenti racconta una corruzione sistemica generalizzata fondata sull’intreccio tra politica e affarismo. Toti è stato protagonista dell’assalto del cemento al territorio, del saccheggio dei beni comuni, dello smantellamento della sanità pubblica. Noi siamo garantisti e il nostro giudizio politico lo abbiamo espresso da anni”. Lo affermano in una nota stampa Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista, e i co-segretari regionali del partito Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi, commentando la serie di arresti eccellenti nel mondo della politica e dell’economia condotti nell’ambito delle inchieste svolte dalle Procure della Repubblica della Spezia e Genova.

“Gli arresti di oggi ricordano anche la reale natura del centrodestra che Salvini e Meloni sono riusciti per alcuni anni a far dimenticare alzando il volume delle campagne contro immigrati e per pseudovalori conservatori e reazionari. Le norme sulla giustizia della destra – concludono da Rifondazione – sono tutte a protezione dei corrotti e ricordiamo che hanno persino restituito i vitalizi ai condannati in via definitiva”.

