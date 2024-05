Sabato allo Shake opening party La Spezia Pride, ricavato a sostegno del corteo del 22 giugno

Opening Party del La Spezia Pride 2024 sabato 11 maggio dalle 23.00 allo Shake Club di Via Valdilocchi. Sul palco Daphne Bohémien, RAOT resident Queen, e Khendrah, regina del Toilet club di Milano, con Ketamini. In consolle Zighy Stardust. L’evento è organizzato e promosso da Raot – Rete antiomotransfobia. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Il ricavato andrà a finanziare la parata del La Spezia Pride che partirà il 22 giugno alle 16:30 in Piazza Brin.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com