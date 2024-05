Sampdoria Primavera, colpo grosso in casa del Torino

Genova. Stessa scuola Inter, quella in cui sono cresciuti Sebastiano Esposito e Nicolò Uberti ed evidentemente alla Pinetina di Appiano Gentile devono avere dei bravi maestri ad insegnare come battere i calci da fermo! Con una punizione altrettanto bella come quella che domenica ha dato i tre punti alla prima squadra, la Primavera blucerchiata ha portato a casa, da Torino, i punti decisivi per assestare la classifica doriana, grazie ad un capolavoro balistico di un altro ex interista.

Adesso, con sei punti di vantaggio sul fanalino di coda Frosinone, a due giornate dal termine del Campionato, manca davvero poco per festeggiare la permanenza in Primavera 1 ed infatti al termine del match, gli abbracci in campo, fra Matteo Pastorino ed i suoi ragazzi, l’hanno fatta da padrone.

