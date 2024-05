Savona, tante iniziative per il Giro d’Italia: ecco chi ha vinto il contest “Vetrine in Rosa”

Savona. Savona quest’oggi è stata protagonista del Giro d’Italia con la quarta tappa che ha visto la partenza da Acqui e l’arrivo ad Andora con la vittoria di Jonathan Milan.

Il passaggio delle biciclette per la città della Torretta ha portato con sé un clima di gioia e spensieratezza il tutto all’insegna dello sport. E per l’occasione è stato anche avviato il contest “Vetrine in Rosa”, organizzato da Ascom Savona e Confcommercio Savona, che ha visto la partecipazione di ben 47 negozianti della città: “E’ stata una bella occasione per vedere Savona in rosa -afferma Laura Chiara, presidente Ascom Savona – le vetrine dei negozi sono state allestite a tema”.

