Sestri: al Riviera Film Festival celebrità, sponsor e tanto pubblico

Questo pomeriggio al Teatro Ariston di Sestri Levante si è alzato il sipario sul Riviera International Film Festival, kermesse dedicata alle produzioni dei registi under 35, giunta quest’anno all’ottava edizione. Tantissimi i protagonisti, a partire dalla super ospite, la grande attrice americana premio Oscar Susan Sarandon, fino alle italiane Martina Stella e Ambra Angiolini, Belen e Cecilia Rodriguez, Raoul Bova, passando per regista e presidente di giuria Andrew Dominik e ad altri due premi Oscar come Pietro ed Eva Orner, a Sestri anche in veste di presidente della giuria per il concorso riservato ai documentari. Senza dimenticare il regista, Gianluca Santoni, e gli attori, Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Storteti del film d’apertura “Io e il secco”.

Trai volti più noti, il primo a raggiungere il red carpet è, in completo beige, Pietro Scalia, montatore da Academy Award. A seguire Joe Dreher, in arte Joekingatl , il disegnatore ufficiale della locandina del Festival. Appena dietro i sindaci Francesco Solinas e Federico Messuti e altri componenti della giunta sestrese. Arriva anche una rappresentanza dei giocatori del Sestri, applauditi come star dal pubblico. Poi è il turno dei registi in concorso. Vito d’Onghia, direttore esecutivo, compare all’improvviso uscendo dall’Ariston. E subito dopo, è la volta di Andrew Dominik. Il premio Oscar Eva Orner si concede ai fotugrafi molyo affabilmente. Al completo arriva il cast di “Io e il secco”: il regista, Gianluca Santoni, e gli attori, Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Storteti. Un tripudio accoglie la rossa Susan Sarandon, la gente in coda le chiede l’autografo. L’ultima ad entrare è Martina Stella

