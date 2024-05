Toti arrestato per corruzione, i telefoni allontanati durante gli incontri su barca di Spinelli. La gip: “Allarmante sistematicità e sorprendente disinvoltura”

Liguria. In occasione delle quattro competizioni elettorali che si sono susseguite nell’arco temporale dell’indagine (tra il 2021 e oggi), vale a dire le elezioni amministrative di Savona (ottobre 2021), le elezioni amministrative di Genova (giugno 2022) le elezioni politiche nazionali (25 settembre 2022) e le elezioni amministrative di Ventimiglia e Sarzana (maggio 2023), il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti “pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontare la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti, reiterando il meccanismo con diversi imprenditori”. Lo scrive la gip Paola Faggioni nell’ordinanza di custodia cautelare con cui questa mattina ha disposto gli arresti domiciliari per il governatore della Liguria e per il suo principale corruttore, l’imprenditore Aldo Spinelli, insieme ad altre persone.

“Dalle indagini è emersa una allarmante abitualità e sistematicità di un tale meccanismo perfettamente collaudato, ricavabile anche dalla stessa terminologia sovente utilizzata dal Governatore con Spinelli per alludere alla richiesta di finanziamento (quando mi fai vedere la barca… quando ti posso venire a trovare..), che veniva immediatamente compresa nel reale significato dallo stesso imprenditore, pronto a rispondere a tono richiamando le proprie richieste e interessi (Toti: “ora ci vediamo a festeggiare, porta un po’ di caviale da Monaco, che la settimana prossima veniamo a mangiare una patata col caviale in barca”, Spinelli: “eh, va bè dai… vediamo il Piano Regolatore, dai! Ok!”)”.

