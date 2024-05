World Championship 2024 di Kettlebell: grandi risultati per Borghello e Colella

Grandi risultati per Christian Borghello e Alice Dorotea Colella, atleti della sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale Asd, ai mondiali IKMF di mezza maratona che si sono svolti dal 3 al 5 maggio a Nyborg, Danimarca.

Il coach Borghello sale sul gradino più alto del podio degli open nella disciplina dello snatch, totalizzando 493 ripetizioni con una ghiria da 28 kg in 30 minuti di tempo: totalizzando uno score di 2622,76 si classifica primo non solo della sua categoria di peso, ma overall delle due categorie di peso 75-85 e +85. Grandissimo risultato.

