A Savona il primo museo della medicina all’interno di uno studio medico: visitatori da tutta Europa

Savona. In pochi sanno che la città della Torretta ospita il primo museo in Italia all’interno di uno studio medico, grazie alla passione e alla dedizione del dottor Alberto Macciò.

Nato e cresciuto a Savona è considerato uno dei massimi esperti, anche a livello internazionale, sulle malattie della circolazione linfatica. Un museo del tutto singolare quello allestito in piazza Santa Cecilia voluto fortemente dal chirurgo: “Un museo dentro lo studio lo abbiamo solo io e un altro dottore in Alabama – afferma Macciò – c’è una storia sulla museo-terapia basta infatti pensare che a Torino mettono gli studi dei medici dentro il museo egizio perché c’è una teoria, molto alternativa, che afferma che se le persone vengono visitate all’interno di un ambiente confortevole vanno meglio. E allora ho pensato ma perchè non mi metto un museo in casa? E dal momento in cui mi è venuta voglia ho letteralmente iniziato a collezionare come un pazzo”.

