Aggiudicato l’appalto per la sostituzione delle poltrone del Teatro Civico

Nella giornata odierna è stato aggiudicato l’appalto per la sostituzione di tutte le poltrone del Teatro Civico della Spezia. L’azienda che ha ottenuto l’incarico è la Rti Ares Line Spa, per un investimento complessivo di 728.293,94 euro oltre IVA, finanziati dal Fondo Strategico Regionale della Regione Liguria.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il nostro Teatro Civico sarà dotato di nuove poltrone di ultima generazione, per accogliere più comodamente gli spettatori e donare un aspetto più accattivante e accogliente all’interno della struttura. Dopo una bellissima Stagione, che ha visto esibirsi attori e professionisti di fama nazionale e internazionale, con oltre 42mila spettatori, adesso il teatro chiuderà per riaprire con una nuova veste. Il Teatro Civico è luogo storico e un fiore all’occhiello della nostra città, ed è dovere dell’Amministrazione investire per tutelare una struttura che molto presto sarà riconosciuta dallo Stato come Monumento Nazionale”.

