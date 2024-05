“Il consigliere Fabio Tosi, come tutti i 5 Stelle, conferma lo scarso rispetto che il Movimento nutre per le istituzioni, le regole e i cittadini e per il garantismo”. Così in una nota il capogruppo della Lista Toti in Regione, Alessandro Bozzano, risponde alle affermazioni del consigliere pentastellato Fabio Tosi. “Ha sentenziato di fatto un verdetto di condanna definitiva e attribuito alla maggioranza la volontà di fare finta di nulla – prosegue Bozzano -, dimostrando ancora una volta quello che è il loro modo di ragionare, al di là di quelli che sono i principi di ogni sistema democratico e delle norme che regolamentano la vita pubblica: la legge prevede la sospensione degli indagati e questo è avvenuto. La legge prevede che il vice presidente assuma l’incarico per guidare l’ente, e anche questo è avvenuto. Tutto proprio nel rispetto dell’interesse dei cittadini che hanno diritto ad avere una Regione che porta avanti nella piena legittimità l’attività politico amministrativa”.

L’articolo Bozzano a Tosi: “Scarso rispetto M5S per istituzioni, regole, cittadini e garantismo” proviene da Città della Spezia.

