Calcio, Letimbro. Il presidente Vitellaro si dimette: “Fusione se non arriva qualcuno al mio posto”

Momento di svolta per la storia della Letimbro, club fondato nel 1945 e radicato nella valle del Santuario. Il capitolo del presidente Giuseppe Vitellaro si è concluso ieri sera con una cena insieme alla squadra. L’imprenditore savonese chiude un periodo lungo sette anni e ricco di successi. Spicca certo la vittoria della Seconda Categoria nell’annata 15/16 ma soprattutto l’aver mantenuto in Prima Categoria una formazione abituata più alla Terza che alla Seconda per 7 anni. Il tutto inserendosi bene con i dirigenti storici, tra cui il sempre presente Antonio Vitiello.

Ora le strade per il club gialloblù sono due: avanti così se qualcuno è disposto a ereditare il testimone, oppure fusione con una realtà vicina interessata al titolo sportivo. “Sono stati sette anni meravigliosi – spiega Vitellaro – ma ora non ci sono più le condizioni per me per andare avanti così. Non è semplice mantenere una squadra in Prima Categoria che non può contare su un campo in gestione o su un settore giovanile. Così come attrarre sponsor visto che la Letimbro ha un bacino di utenza ristretto ai 20 giocatori della prima squadra e a qualche dirigente”.

