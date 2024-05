Alle 18.30 circa in via Como a Cavi, una cinquantenne è stata investita mentre attraversava la strada. Politraumatizzata, è stata soccorsa dall’automedfica del 118 e dalla Croce Rossa di Lavagna. E’ stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per ricostruire la dinamica, i carabinieri.

