Giornata mondiale tumore ovarico, Brunetto (Lega): “Maggiore sostegno alle donne, informazione e attenzione verso la malattia”

Liguria. “E’ necessario un maggiore sostegno alle donne, sensibilizzare i liguri e aumentare l’attenzione verso il tumore dell’ovaio. Si tratta infatti di una neoplasia meno frequente, ma che purtroppo rappresenta uno dei tumori con il più alto tasso di mortalità tra le neoplasie ginecologiche”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“Un avversario molto aggressivo e duro da combattere, che tende a recidivare nell’80% dei casi sviluppando forte resistenza alle terapie. Inoltre, è una malattia subdola perché spesso non dà sintomi specifici e facilmente riconoscibili. Pertanto, l’informazione e la diagnosi tempestiva sono determinanti per prognosi e cura della malattia. Oggi è la Giornata mondiale dedicata alla conoscenza e alla prevenzione del tumore ovarico e in Liguria sono state avviate diverse iniziative. Lo scorso marzo a Genova si è costituita anche la Consulta per la lotta al tumore dell’ovaio, all’interno dell’Associazione Lilt”.

