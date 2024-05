Giro d’Italia, piazza della Vittoria in rosa per la partenza della quinta tappa. Ecco gli orari della corsa e le modifiche alla viabilità

Genova. Piazza della Vittoria già dall’alba era colorata di rosa. Tutto pronto per la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Genova-Lucca. 176 km per ruote veloci. I corridori si presenteranno al foglio firma sul palco tra le ore 11.25 e le 12.40 (la procedura con cui formalmente ogni singolo ciclista dichiara di partecipare alla tappa). Partenza con passerella in via XX Settembre a salire alle 12.45, per poi scendere lato piazza Dante e imboccare corso Italia. La partenza ufficiale alle 13 a Quarto dei Mille dopo un trasferimento di circa 8 km. Il percorso prevede il passaggio sull’Aurelia da Genova fino a Camaiore superando Rapallo, Sestri Levante, Sarzana, Carrara e Massa. Avvicinamento a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come unica asperità all’inizio.

Le uniche salite di giornata, dove poter godersi al meglio la tappa in Riviera sono sulla Ruta (3,7 km al 6,8%) e Madonna delle Grazie (3,9 km al 4%), possibili luoghi di tentativi di fuga. Il primo vero Gran Premio della Montagna è il Passo del Bracco: 15,3 chilometri al 4%, con la pendenza che è però influenzata da due tratti in falsopiano, mentre in un paio di tratti si tocca anche l’8%.

» leggi tutto su www.genova24.it