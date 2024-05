Non senza sorpresa la Genova-Lucca si è conclusa con l’arrivo di una fuga, quella stessa staccatasi in Val di Magra un attimo dopo il traguardo a punti di Ceparana, composta da Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Benjamin Thomas (Cofidis) e Michael Valgren (EF Education-EasyPost). L’italiano del quartetto Pietrobon (primo all’Intergiro a Luni) ha provato ad anticipare a qualche centinaio di metri dall’arrivo: non ce l’ha fatta per poco, recuperato da Valgren e Thomas, plurititolato pistard che ha alzato le braccia al cielo sul traguardo lucchese. Undici secondi dietro il gruppone, volata alla maglia ciclamino Jonathan Milan.

L’articolo I quattro della Val di Magra arrivano fino a Lucca, vince il pistard Thomas proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com