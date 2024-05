Inchiesta Liguria, Franciosi: “Cosa volete farne di questa città?”

“Che ne volete fare di questa città? Siamo umiliati da ciò che emerge dall’inchiesta della Procura di Genova e della Spezia. L’inchiesta avrà il suo corso e per anni ne sentiremo gli echi dalle aule giudiziarie sui giornali. Oggi però il punto è politico”. Interviene così Antonella Franciosi segretario provinciale di Italia viva a seguito della maxi inchiesta che ha travolto la Liguria,

“Siamo all’opposizione di Toti e Peracchini fieramente da quando sono comparsi sulla scena ligure e spezzina – prosegue nella nota Franciosi -.Non sono le inchieste che ci muovono, ma la cattiva amministrazione del territorio, nessun progetto di sviluppo ci è stato proposto al di là del mortaio ligure e dei forti spezzini. La nomina di Fiorino in ATC dopo essere stato Vice Capo di Gabinetto di Peracchini non sposta la questione, sebbene dia il metro della capacità che Peracchini ha nel pesare la qualità dei collaboratori più stretti. A metà del suo secondo mandato Peracchini continua a non esprimere un progetto di futuro per il territorio”.

“Non assume nessuna responsabilità per il nostro futuro, non ci tutela di fronte al disastro della sanità pubblica – prosegue la nota -. La politica panem et circenses non ci interessa e comunque, in stile anni ottanta, è ormai davvero retrò. Vogliamo risposte su sanità, occupazione, infrastrutture. Vogliamo risposte sulla casa e sulla manutenzione del territorio. Vogliamo sapere quale idea di integrazione abbia questa maggioranza. Vogliamo sapere quale idea di sicurezza, al di là delle telecamere, abbia Peracchini. Che ne volete fare di questa città? Chiesto senza malizia”.



