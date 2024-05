La creazione artistica

“Quando sarai in grado di raccontare la luce del sole a un non vedente dalla nascita o la magia di Schubert a un sordo avrai imparato a liberare il fluire dell’anima dalla gabbia della parola”. Quella sera l’amico Gershom Freeman era in una delle sue fasi da libero flusso coscienziale e stava esprimendo qualcosa che covava da tempo, conversava con se stesso sapendo di essere ascoltato anche da me senza che questo lo censurasse minimamente, aveva bisogno di raccontarsi, di esprimere la sua ricerca, un’ottima occasione di crescita, per me, e di arricchimento sul tema dell’arte e della creazione artistica perché, parafrasando alcuni giganti sulle cui spalle siedo e dalle quali osservo, “l’arte ci renderà liberi” e “la libertà creativa salverà il mondo”. Fortunatamente di giganti che aiutano a vedere lontano, oltre all’amico Gershom, la storia del viaggio dell’umanità ne offre numerosi; per esempio ricordo le parole di George Bernard Shaw: “L’immaginazione è l’inizio della creazione. Le persone immaginano quello che desiderano, poi vogliono quello che immaginano e, alla fine, creano quello che vogliono”, ne facciamo tesoro e poi ci chiediamo: un’immaginazione così concepita può definirsi libera? Già, perché se non lo fosse ne risulterebbe gravato il prodotto finale. Se è vero che ogni prodotto dell’uomo è espressione del tempo nel quale è stato generato, ciò sta a significare che il vero soggetto è la storia, la collettività, il tessuto sociale che è linfa per ogni individuo, anche per ogni artista. Credo sia davvero inevitabile, nessun uomo da solo, nemmeno il più grande artista può essere tanto avanti rispetto al proprio tempo, anzi, è proprio affondando le radici personali in un connettivo generale che il genio socchiude una porta e prova a scorgere qualcosa oltre l’orizzonte comune, nel tempo, spesso, tale spiraglio si allarga divenendo patrimonio collettivo, ma l’accelerazione prodotta dallo sguardo del genio è innegabile e permane un messaggio di opportunità per chi saprà coglierne l’elemento innovativo.

Scrutare oltre l’orizzonte, che, come noto, viaggia al ritmo del nostro procedere, comporta spesso sofferenza e solitudine; l’aver visto ciò che è inaccessibile allo sguardo convenzionale, rende l’osservatore un pioniere, il suo viaggio è inevitabilmente solitario e quanto potrà riportare dello stesso dovrà essere sfumato, ammorbidito, ridimensionato, per renderlo comunicabile. Ricordo una allegoria che ben esplicita quanto sto cercando di descrivere: l’artista si offre alla visita dell’altrove, dell’ulteriore, se ne lascia intridere fino a coglierne gli aspetti più limpidi e profondi, in qualche modo vi si perde e “ il naufragar m’è dolce in questo mare”; resta poi il problema di riportare quanto vissuto alle frequenze del qui e ora. L’allegoria rappresentava l’artista come colui il quale, una volta richiamato al quotidiano, si aggrappava disperatamente al mondo che lo aveva visitato cercando di afferrarne quanto più possibile, la tragedia dell’essere rigettato nel proprio tempo si addolciva e, contemporaneamente, si esasperava prendendo coscienza di aver riportato con sé solo minimi brandelli di quel mondo sopravvissuti sotto le unghie, ecco allora l’artista, mestamente e con speranza, a nettarsi le unghie cercando, con quel poco rimastogli, di riportare a galla quell’infinito che aveva respirato. Una volta raccolta la permanenza trasformata dell’altrove che andava sfumandosi dentro di sé, l’atto creativo incontrava l’altro momento di complessità: comunicare ciò che era altro e che si è trasformato nella frantumata sopravvivenza raccolta davanti a sé con strumenti funzionali a un qui e ora che ben poco ha da condividere con l’assoluto che lo ha visitato. Credo che l’allegoria, in qualche modo, potrebbe rimandare, per chi ha letture crociane, al concetto di poesia e non poesia elaborato dal grande pensatore abruzzese-partenopeo.

