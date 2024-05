La Penna arbitro di Spezia-Venezia. Al Var Irrati

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l’arbitro che dirigerà la partita di venerdì sera tra lo Spezia e il Venezia. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Laudato, con Galipò quarto ufficiale. Al VAR una garanzia come Massimiliano Irrati, in cabina nella finale del Mondiale del 2018 tra Francia e Croazia, che sarà assistito dall’arbitro Piccinini.

Per La Penna si tratta del nono incrocio con lo Spezia, che non arbitra da oltre un anno e dalla sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un bilancio non fortunatissimo per le Aquile con l’arbitro romano, ricordato dai più per l’arbitraggio nella semifinale playoff del 2016, che lo Spezia perse in casa contro il Trapani. Settimo incrocio da VAR invece per Irrati con lo Spezia, che aveva arbitrato per l’ultima volta undici mesi fa, nello spareggio per la Serie A contro il Verona.

