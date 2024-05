La Pro Recco vince anche a Siracusa e approda alla finale scudetto

Siracusa. La Pro Recco vince in casa dell’Ortigia per 11-18 ed aspetta in finale Scudetto una tra Brescia e Savona. A Siracusa i campioni d’Italia bissano il successo di gara 1 con una partita condotta sempre in vantaggio: quattro reti di Zalanki, miglior marcatore del match.

Sukno sceglie Negri tra i pali e il numero 13 risponde subito presente sulla botta da distanza ravvicinata di La Rosa. La Pro Recco vola sullo 0-3 in due minuti con Zalanki da posizione 1, la ripartenza vincente di Condemi e la botta di Rossi sopra la testa di Tempesti. A venti secondi dalla sirena Carnesecchi sorprende con la sua incursione la difesa biancoceleste, ma i campioni d’Italia chiudono il primo tempo sul +3 grazie all’alzo e tiro di Di Fulvio.

