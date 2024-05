La scogliera corallina di Dego laboratorio di paleontologia per gli universitari di Genova

Dego. Proseguono le visite degli studenti universitari di Genova alla scogliera corallina oligocenica di Dego, uno dei siti preferiti dai paleontologi, in località Carpezzo, dove si possono ammirare i resti di una barriera ricca di alghe, coralli, molluschi e microorganismi che circa 26 milioni di anni fa popolavano il fondale marino. Al posto di Dego infatti, come dell’intera Val Bormida, nella preistoria c’era il mare, di cui è rimasta una preziosa testimonianza.

Una quarantina di studenti che frequentano il corso di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita hanno popolato in questi giorni il piccolo centro dell’entroterra savonese, mettendo in pratica quanto appreso durante l’anno di lezioni e di esercitazioni. La scogliera corallina di Dego, lunga circa cento metri e larga più di venti, è un laboratorio geologico ottimo per la didattica perché permette di riconoscere rocce diverse, tantissimi fossili e una sequenza di eventi molto particolare.

» leggi tutto su www.ivg.it