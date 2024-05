Le voci Rai celebrano ‘Tarantola’ Podenzana e Graziano Battistini

Il passaggio del Giro d’Italia a Ceparana, dove era tra l’altro allestito un traguardo volante, ha fatto scattare in telecronaca Rai un passaggio sul ceparanese Massimo Podenzana, due volte campione italiano, compagno di squadra di Marco Pantani, una tappa al Tour e una al Giro, che lo vide indossare anche la maglia rosa. “Un signor corridore e un signore in tutti i sensi”, lo hanno ricordato i narratori della corsa Andrea Pancani e Davide Cassani. L’ex ct azzurro, menzionando Podenzana anche col soprannome di ‘Tarantola’, ha ricordato come conquistò uno dei due titoli nazionali: “Io e Bugno eravamo in fuga con lui, riuscì a evadere gli ultimi dieci chilometri e non riuscimmo a riprenderlo”.

A scoprire ciclisticamente Podenzana, hanno altresì ricordato i commentatori, fu un altro grande corridore nativo del nostro territorio (originario del Fosdinovese, visse poi a Baccano), ovvero il compianto e prematuramente scomparso Graziano Battistini. Cassani ne ha minuziosamente delineato le alte doti sportive e caratteriali e ne ha ripercorso i successi, quali il secondo posto alla Tour de France e le tappe alla Grand Boucle e al Giro, tra cui quella Madesimo-Passo dello Stelvio che lo vide primo trionfatore, appunto sullo Stelvio, sull’appena istituita Cima Coppi, omaggio al Campionissimo.

