Lista “Berlangieri Sindaco”: “Sostegno a famiglie e giovani per invertire il calo demografico”

Finale Ligure. “La provincia di Savona, e la stessa Finale Ligure, stanno vivendo da alcuni anni un “rigido” inverno demografico: siamo la provincia ligure che nell’ultimo decennio ha registrato la maggior perdita di popolazione residente, il minor tasso di natalità e la più alta età media della popolazione (circa 50 anni). Siamo la provincia più vecchia d’Italia e d’Europa. Non investire in politiche e in servizi per i nuclei familiari e per i giovani che invertano questa tendenza è un errore ingiustificabile, la crisi demografica compromette il futuro della nostra comunità e la tenuta del sistema sociale di welfare fondato sul patto sussidiario intergenerazionale!”.

Lo afferma il candidato sindaco a Finale Ligure Angelo Berlangieri, che presenta le linee di azione amministrativa a sostegno delle famiglie e dei giovani.

» leggi tutto su www.ivg.it