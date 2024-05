Medicinali veterinari, il 10 maggio evento formativo sulla normativa e la sua applicazione

Savona. E’ in programma venerdì 10 maggio l’evento formativo regionale “Normativa sul medicinale veterinario: aggiornamenti, aspetti pratici ed applicativi” per liberi professionisti ed operatori dei dipartimenti di prevenzione delle Asl che svolgono attività di vigilanza e di controllo in materia di farmaco veterinario, al fine di promuoverne il corretto utilizzo, tutelare e garantire l’interesse dei consumatori e della salute pubblica.

Salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema sono indissolubilmente legate e necessitano di un modello sanitario basato sull’integrazione di differenti discipline e di una visione capace di prevenire prima che curare. Questa concezione necessita di specifiche conoscenze e competenze tecniche e di una formazione indirizzata anche all’applicazione delle normative vigenti. Per questa ragione è nata la necessità di un percorso di condivisione che cercasse di fornire risposte ad una urgenza formativa, fortemente sentita dalle figure che utilizzano queste norme come guida per la loro pratica quotidiana.

