Partita la Genova-Lucca, è subito fuga

Partita da Quarto dei Mille la Genova-Lucca, quinta tappa del Giro d’Italia. Gara al via con poco meno di un quarto d’ora di ritardo a causa della caduta occorsa a Tobias Lund Andresen nel tratto di trasferimento verso il Km zero. Partita subito una fuga animata da Lewis Askey (Groupama-FDJ), Mattia Bais (Team Polti Kometa), Simon Geschke (Cofidis) e Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Inizialmente previsto attorno alle 14.40 (ma come detto c’è stato un piccolo ritardo; e in ogni caso i tempi dipenderanno dalla velocità di crociera) l’ingresso nello Spezzino, che vedrà i corridori affrontare pressoché subito il Passo del Bracco.

