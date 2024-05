Picco vicino a quota diecimila spettatori per il Venezia, prosegue la vendita

Sono 9274 gli spettatori attesi ad oggi per la partita di venerdì tra lo Spezia e il Venezia. La vendita prosegue a gonfie vele dopo il sold-out della Curva Ferrovia di due giorni fa e la caccia agli ultimi biglietti si fa sempre più serrata. I numeri sono destinati a crescere nelle prossime ore con l’avvicinarsi al match, così come è attesa una crescita anche per quanto riguarda il settore ospiti, che fino a questa sera ha venduto 291 tagliandi per i tifosi del Venezia.

L’articolo M’Bala Nzola porta Italiano e la Fiorentina in finale di Conference League proviene da Città della Spezia.

