Presentata la lista “Castelnuovo Civica”, Ambrosini: “Mi sono sempre messo a disposizione della comunità”

“Al di là di come andrà mi fa molto piacere vedere tutta questa attenzione su questa lista nata con l’amicizia delle persone e con alcuni amici che mi hanno spinto a candidarmi a sindaco. L’ho fatto volentieri perché in questi anni ho messo a disposizione la mia persona per la comunità”. Così Gherardo Ambrosini, candidato sindaco per “Castelnuovo Civica” che questa sera a Colombiera ha presentato ufficialmente la sua lista, composta da sei donne e altrettante donne. “Ringrazio ogni singolo candidato per la disponibilità – ha sottolineato – ma anche chi ha deciso di fare un passo indietro visto che abbiamo cercato di prediligere le persone del territorio”. Ambrosini, che a febbraio era uscito polemicamente dalla giunta Montebello e strada facendo ha trovato anche il sostegno di Lega e Cambiamo, ha poi sottolineato: “Sarà una campagna elettorale difficile perché conoscete il mio passato: vengo da vent’anni nel centrosinistra, e ho fatto il vicesindaco sia con il candidato Favini che con Montebello, ho fatto l’assessore e ho maturato un’esperienza importante stando sempre in prima linea. Ho detto a tutti i miei che dobbiamo fare una campagna serena perché alla fine saremo tutti castelnovesi e riconosceremo l’esito del voto. I primi impegni che ci prendiamo sono quelli della nuova palestra delle scuole, così come lo spostamento dell’isola ecologica e una grande attenzione ai borghi e ai temi sociali. La nostra è una squadra importante – ha concluso – fatta di gente conosciuta e professionisti che si sono messi a disposizione per la comunità, se non ce la faremo ci impegneremo per costruire qualcosa insieme a chi vincerà”.

