Rapallo: confronto pubblico tra i cinque candidati-sindaco

Manca esattamente un mese alle votazioni europee, ma soprattutto per l’elezione diretta del sindaco di Rapallo e il rinnovo del Consiglio comunale. Fino ad oggi la campagna sembra svolgersi in tono minore rispetto al passato. Non sono comunque mancati i colpi di scena per arrivare alla candidatura di Elisabetta Ricci per il centro destra, in un primo tempo senza l’apporto dei partiti che si sono poi aggregati, sia pure con qualche riluttanza da parte di Forza Italia.

Domenica 12, alle 20.30, organizzata dai ragazzi della “Nassa”, nella sala della parrocchia di Sant’Anna si svolgerà il primo confronto pubblico tra i cinque candidati-sindaco. Francesco Angiolani, Armando Ezio Capurro, Andrea Carannante, Marco Casella, Elisabetta Ricci. Un confronto che arriva dopo il terremoto toti e dall’incontro si potrà capire se l’effetto dell’inchiesta ha avuto ripercussioni anche a Rapallo e se le avrà sul voto. Poi ci sono i programmi che interessano il futuro dei giovani.

I giovani di Nassa nell’annunciarla, hanno piegato i motivi dell’iniziativa:

