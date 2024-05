Rari Nantes Savona in finale, Valerio Rizzo: “Ce la giocheremo, siamo difficili da affrontare per qualunque squadra”

Brescia. La finale scudetto del campionato di Serie A1 maschile numero 105 è Pro Recco contro Savona. Per la Pro Recco è la diciottesima consecutiva. Invece la Rari Nantes Savona, guidata da Alberto Angelini, elimina i vicecampioni d’Italia della AN Brescia, vincitori della Coppa Italia, e torna a disputare la finale scudetto tredici anni dopo. L’ultima era stata quella del 2011, sempre con la Pro Recco, persa 2 a 1. L’ultimo scudetto vinto dai biancorossi risale, invece, al 2005 quando batterono in finale il Posillipo 3 a 2.

Quella di Mompiano è stata una serata eccezionale per i savonesi, con una Rari tanto impenetrabile in difesa da negare il gol al Brescia fino all’inizio del quarto tempo quando Alesiani è riuscito per la prima volta a violare la porta biancorossa. Nonostante l’espulsione definitiva di Bruni, il Savona si è compattato, ha mantenuto la calma ed ha letteralmente annullato il Brescia. Le reti sono state realizzate Figlioli (quattro), Rizzo e Rocchi, mentre Nicosia ha parato anche un rigore a Dolce. Ma la vittoria è merito di ogni singolo giocatore: la squadra ha saputo coniugare lucidità, cuore e nervi saldi. La serata perfetta per regalare ancora una volta alla città di Savona l’emozione di giocare una finale scudetto.

