Recco: Tristan da Cunha, spettacolo in Sala polivalente

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

L’isola britannica di Tristan da Cunha è forse il luogo più remoto del mondo. Situata nell’Oceano Atlantico meridionale, senza aeroporto, è raggiungibile solo via mare con un viaggio di sei giorni dal porto più vicino. Nonostante la sua lontananza, ha un legame profondo con la città di Camogli. E proprio per ricordare questo legame e per raccontare la storia dell’isola prima dell’arrivo dei camogliesi, sabato 11 maggio, ore 17.30 nella Sala Polivalente di Recco, Francesco Chinchella, Francesco Oneto, Silvia Piccollo, Elena Giuffra, Giorgia Mammi, Marta Revello e Filippo Bogdanovic mettono in scena lo spettacolo “L’isola che già c’era. Tristan”. Con il patrocinio del Comune di Recco.

