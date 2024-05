Serie A1, Iren Genova Quinto qualificata per l’Euro Cup

Recco. L’Inno alla Gioia suona come una dolce musica nelle orecchie dei tifosi biancorossi da qualche minuto dopo le 16: triplice fischio di gara 2 fra Iren Genova Quinto e Telimar Palermo con i biancorossi che, dopo aver sbancato il capoluogo siciliano, bissano il successo anche a Recco. Non serve quindi “la bella”, sono i ragazzi di Luca Bittarello a guadagnarsi l’accesso alla finale per il quinto e sesto posto, ma quello che è certo già da oggi è la qualificazione alla prossima LEN Euro Cup, traguardo mai raggiunto dal club genovese.

Contro il Telimar è stata ancora una volta una partita combattuta, che l’Iren Genova Quinto ha però interpretato nel modo migliore: sempre in vantaggio, spesso di diverse lunghezze, i biancorossi non si sono fatti trascinare nel nervosismo dei rivali, colpiti da diverse espulsioni per proteste.

