Si è aperto a Sarzana un confronto per un nuovo modello di governo del territorio

E’ possibile un governo del territorio all’insegna dei valori della giustizia sociale e ambientale? E’ questa la domanda da cui è partito l’incontro promosso a Sarzana dall’Associazione Culturale Mediterraneo, dal Circolo Pertini e da Legambiente La Spezia, sul tema “Costruire lo spazio pubblico. Un nuovo punto di vista, anche per il waterfront spezzino e per Marinella”, primo di un ciclo di tre incontri.

Nicola Caprioni, introducendo i lavori, ha posto la questione della necessità della pianificazione urbanistica: “alla Spezia è ancora in vigore il Piano approvato oltre vent’anni fa, a Sarzana è stato affidato l’incarico per il nuovo Piano nel 2018, ma non si è saputo più nulla. Nel frattempo le amministrazioni stanno andando avanti con le varianti, trattando con i privati senza un disegno complessivo. Oggi iniziamo un confronto per proporre un metodo alternativo”.

Maurizio Giufré, architetto e giornalista, ha sostenuto che sia a Sarzana che alla Spezia “avanzano progetti che hanno l’obiettivo di vendere, consumare, produrre una ricchezza per pochi” e che “non tengono conto del cambiamento climatico e delle esondazioni che invaderanno la nostra linea di costa”. L’obiettivo è “rivedere i progetti, a partire dalla necessità di costruire lo spazio pubblico, coinvolgendo il privato nel partenariato pubblico-privato. Un partenariato sostenuto da un piano in mani pubbliche, da strategie e regole pubbliche e che coinvolga fondi istituzionali sociali ed etici”. “I soldi ci sono – ha proseguito Giuffré – bisogna individuare un modello che si doti di un piano e che dialoghi con i privati non famelici”.

Il dibattito è stato molto partecipato, con interventi di rappresentanti di associazioni e comitati. Si è deciso di incontrare gli amministratori locali per verificare la possibilità che il confronto coinvolga anche loro.

I prossimi incontri si terranno venerdì 17 maggio alle ore 16,30 a Lerici – Sala Consiliare, piazza Bacigalupi – sul tema “Energia e clima. Accelerare la transizione ecologica e difendere i più deboli”, con Vittorio Cogliati Dezza, del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, e lunedì 27 maggio alle ore 21 alla Spezia – Circolo ARCI Canaletto, via Bosco 2 – quando verrà presentato il libro “Quale Europa” e saranno discusse le proposte del Forum Disuguaglianze e Diversità per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale. Interverrà Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum.

L’articolo Tosi: “La giunta si deve dimettere, non può fare finta di niente” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com