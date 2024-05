Silenzi, crisi del civismo totiano e riassestamenti: scenari e aspettative dopo il terremoto

L’impressione che hanno in molti in città è che gli effetti dell’inchiesta di ieri non si fermeranno agli arresti e alle misure cautelari applicate a Giovanni Toti, Matteo Cozzani e una lunga lista di imprenditori e manager pubblici, tra Genova e La Spezia. Le indagini dei pm proseguono, anche sulla base degli interrogatori e delle perquisizioni svolti ieri dalle Fiamme gialle e visto l’impianto accusatorio e l’utilizzo della locuzione “comitato di affari permanente” utilizzata dai magistrati fa davvero pensare che ci si trovi di fronte all’innesco di una reazione a catena che potrebbe scuotere non solo il mondo politico, ma anche quello economico, con appalti e opere che potrebbero improvvisamente tornare in discussione.

Un esempio, a sole 24 ore dalla prima scossa, è il supplemento di indagine sugli appalti che dovrebbero portare alla realizzazione della diga di Genova in capo al il pm genovese Walter Cotugno. L’opera, già finita nel mirino dell’ufficio di Torino della Procura Europea e di Anac, potrebbe infatti trovare nuovi ostacoli sulla scia delle intercettazioni emerse nell’inchiesta sul presidente della Regione.

Un’inchiesta sulla quale ieri il procuratore Nicola Piacente ha respinto la definizione di “giustizia a orologeria”, con riferimento all’imminenza delle prossime elezioni amministrative ed europee: “La nostra richiesta è di cinque mesi fa, precisamente del 27 dicembre. L’ordinanza è arrivata solo nella giornata di ieri ed eseguita quindi questa mattina”.

Gli effetti sulla prossima tornata elettorale, però, sono una certezza. Così come sono sotto gli occhi di tutti le reazioni dei protagonisti della politica regionale di centrodestra.

Gli assessori della giunta regionale e il vice presidente Alessandro Piana, che sostituisce pro tempore Toti, che hanno manifestato immediata vicinanza al presidente. Le distinzioni, però, si notano tra gli esponenti dei partiti.

Fatto salvo che ci si trovi in una fase preliminare del procedimento e che tutti gli indagati potranno difendersi e dimostrare la propria innocenza, da una parte si trovano i totiani, che in gran parte hanno rilasciato dichiarazioni di vicinanza e fiducia nei confronti di Toti, ai quali si è affiancato quasi esclusivamente il vice ministro dei Trasporti, il leghista Edoardo Rixi. Dall’altra c’è il silenzio assordante di moltissimi leghisti, di tutti gli esponenti di Forza Italia locali e, soprattutto, di quelli di Fratelli d’Italia. Solamente il coordinatore regionale dei meloniani Matteo Rosso si è pronunciato, invitando alla cautela, ma anche spiegando che ora la palla passa ai partiti e prendendo atto che le elezioni anticipate sono uno scenario che non si può escludere. Non un silenzio, dunque, ma qualcosa che va anche oltre.

Chi invece come molti altri ha deciso di non commentare è il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, né nella giornata di ieri, né a margine di una conferenza stampa che si è svolta oggi.

