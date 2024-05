Studenteschi calcio a cinque, cadetti e cadette santostefanesi alla fase regionale

Due mattinate di sport, inclusione, divertimento quelle trascorse in occasione dei campionati studenteschi provinciali di calcio a cinque per le scuole di 1° e 2° grado, tenutisi all’impianto sportivo di Padre Dionisio Sporting Club di Via dei Colli. A coordinare il tutto il referente territoriale di Educazone motoria prof. Marcello Storti e per la Sgs Figc il prof. Pier Giorgio Baudinelli. Nonostante l’inclemenza del meteo gli alunni hanno dato vita ad incontri emozionanti e tecnicamente validi. A conquistare il titolo e il pass per la fase regionale per la categoria cadetti e cadette la scuola media di Santo Stefano Magra. Doppietta anche per il Parentucelli-Arzelà nelle categorie allieve e allievi e successo dell’Einaudi nella categoria juniores maschile. Il prof. Storti ringrazia della disponibilità il gestore Luca Gaspani, i colleghi di motoria per la collaborazione e tutti i genitori intervenuti. Il prof. Baudinelli ringrazia del supporto l’Aia spezzina, guidata dal presidente Loris Pedroni, e gli arbitri Cristian Di Brango, Luca Tagliaferri e Tommaso Castellucci.

Il giorno 20 le squadre vincenti nelle categorie cadetti/e e allievi/e si recheranno a Genova per la fase regionale.

Dettaglio incontri

