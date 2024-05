Tosi: “La giunta si deve dimettere, non può fare finta di niente”

“Oggi si svolgerà una riunione di maggioranza e dalle diverse dichiarazioni dei partiti di centrodestra in Liguria, risulta palese l’intenzione di non presentare le dimissioni e di continuare la legislatura come se niente fosse accaduto. Come M5S ribadiamo con ancora più forza la necessità di sciogliere la Giunta e il Consiglio regionale. Non è possibile fare finta di nulla e andare avanti come se nulla fosse. Sarebbe uno sfregio alla democrazia, alle istituzioni e soprattutto a tutti i cittadini che ancora credono nella politica. In questo momento è assolutamente necessario voltare pagina e affrontare la questione in modo serio e responsabile”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Lancio un appello a tutte le forze della minoranza, che mai come in questo momento devono riuscire a trovare compattezza e unità di intenti, mettendo da parte le piccole differenze che le dividono e concentrandosi sul bene comune. Ci sono importantissime opere da portare avanti e dobbiamo mantenere centrale il ruolo della nostra regione, che nel prossimo futuro – in virtù degli importanti investimenti ricevuti anche dal PNRR – avrà una sanità pubblica da rilanciare e difendere anche dalle scelte del Governo”.

“A questo punto, tutto questo non può essere lasciato in mano a quella parte politica che, a prescindere dall’esito delle vicende giudiziarie, si è resa protagonista di una gestione della cosa pubblica discutibile, poco incentrata sul bene comune e assoggettata a poteri che nulla hanno a che fare con gli interessi della cittadinanza”.

