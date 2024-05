A Deportibus l’arte si fa ancella della scienza tra illustrazioni di pesci foresti e approfondimenti sul mare che cambia

A Deportibus, il festival dei porti che collegano il mondo, la scienza incontra l’arte con una serie di eventi unici nel suo genere riuniti nel progetto “Arte per la scienza: CORRENTI: navi, plastica e specie aliene”, curato da Francesca Cattoi, che promette di immergere i visitatori nel mondo affascinante e in continua mutazione del mare.

“L’arte si fa ancella della scienza accompagnando con illustrazioni di pesci foresti e specie aliene gli incontri in programma nei tre giorni del festival negli spazi della Fondazione Carispezia e si fa strumento per la registrazione creativa delle tematiche affrontate”, spiega la stessa Cattoi.

L’inaugurazione delle attività del progetto avrà luogo venerdì 10 maggio alle 18 in Via Chiodo 36, con la presentazione del progetto e l’esposizione di un esemplare di granchio blu in formaldeide, accompagnato dai disegni delle specie aliene presenti nel Mar Ligure, realizzati da Anaïs Tonelli per il libro di Lorenzo Merotto e Silvia Pesaro, “Pesci foresti. Nuovi inquilini di un mare sempre più caldo”, TUSS Edizioni, 2022: una visione che sfida i confini tra arte e scienza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com