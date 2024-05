Addio a Luca Franceschini, autista Seal e fondatore di Transvara. Il cordoglio dei colleghi: “Era un punto di riferimento per tutti”

Si è spento prematuramente all’età di 61 anni Luca Franceschini, autista Seal che in precedenza fu tra i fondatori dell’impresa Transvara. La notizia ha gettato nello sconforto i colleghi, che gli erano particolarmente legati.

“Noi lo ricorderemo sempre così, allegro e spensierato, un collega fantastico sempre propenso ad aiutare chiunque indistintamente, sempre col sorriso. Educazione e lealtà erano le sue prerogative di vita. Luca era una persona a cui noi tutti colleghi di Seal dobbiamo qualcosa di importante: era stato uno dei fondatori della Transvara negli anni ’90, azienda da cui è nata dopo alcuni passaggi Seal, per cui Luca era una colonna di questa azienda, un punto di riferimento per tutti i colleghi che si sono succeduti negli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme. Tutta Seal porge le più sentite condoglianze alla moglie Manuela, al figlio Gregorio e a tutti tutti i familiari che si sono visti privati di una persona persona fantastica”.

I funerali si svolgeranno sabato 11 maggio alle 11 nella chiesa di Buonviaggio.

