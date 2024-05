Arresto Toti, il futuro è in bilico. L’avvocato: “Farà valutazioni insieme alla sua maggioranza”

Liguria. Il futuro politico di Toti? “Farà le sue valutazioni. Da quello che mi dice sono valutazioni che non possono prescindere da un confronto che potrà essere fatto, in condizioni diverse da quelle attuali, con tutte le persone che hanno lavorato con lui fino ad oggi e coi partiti che fanno parte della sua maggioranza“. A parlare, in una video intervista preconfezionata dal suo staff, è l’avvocato Stefano Savi, legale del presidente ligure che da martedì si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Ameglia indagato per corruzione e voto di scambio nella maxi inchiesta della Procura di Genova. Dichiarazioni di intenti che iniziano a sparigliare le carte sull’ipotesi di elezioni anticipate, chieste a gran voce dall’opposizione mentre la maggioranza ribadisce il mantra della compattezza e della fiducia ad Alessandro Piana, presidente ad interim di una giunta che continua a lavorare.

Intanto domani (venerdì) nel primo pomeriggio è previsto l’interrogatorio di garanzia per Toti presso le aule del palazzo di giustizia. Oggi è stato il turno dell’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini che, di fronte alla gip Paolo Faggioni nel carcere di Marassi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’avvocato Savi lascia intendere che la strategia potrebbe essere analoga anche per il governatore sospeso dall’incarico: “La scelta – dice nel video – preferisco non anticiparla, d’altra parte mi sembra conseguente e logica nella misura in cui abbiamo un fascicolo enorme da approfondire, lo abbiamo in mano solo da ieri, quindi prima di prendere posizioni o dare spiegazioni dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su cosa, dove e come fornire spiegazioni”.

