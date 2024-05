Malore sui sentieri delle Cinque Terre per un 73enne. L’intervento si è concentrato sul sentiero tra Monterosso e Vernazza dove un cittadino cecoslovacco, che era quasi arrivato a Vernazza, ha avvertito un malore senza perdere i sensi e non riusciva più a proseguire. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco. L’uomo presentava valori leggermente alterati ma era vigile e cosciente.

È stato stabilizzato e poi su barella è stato portato a Vernazza dove la Pubblica assistenza locale lo ha trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia.

L’articolo Arriva quasi alla meta ma accusa un malore: soccorso sul sentiero proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com