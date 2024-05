Costi per Savona Capitale della Cultura, Russo: “Massimo risparmio e massima resa, progetto strategico”

Savona. “Massimo risparmio e massima resa“. Lo ha detto in consiglio comunale il sindaco di Savona Marco Russo relativamente ai costi per Savona Capitale della Cultura dopo la polemica sollevata dall’ex sindaco Ilaria Caprioglio che aveva detto: “Una bella iniziativa, ma mi hanno colpito i costi: noi per LEED for Cities non avevamo speso nulla”

“Sono orgoglioso di poter dire che si sta lavorando con la massima oculatezza nella spesa per un obiettivo di grandissima portata. La cultura è un volano di crescita anche economica di una comunità

Per noi questo progetto è strategico. Gli investimenti che stiamo facendo stanno producendo risultati molto superiori”, ha concluso Russo.

