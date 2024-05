L’Istituto del Nastro Azzurro in visita all’Avis di Savona

Savona. Il presidente della Federazione di Savona dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Antonio Rossello, ha incontrato presso la sede cittadina di via Famagosta il presidente dell’AVIS Comunale di Savona, Giovanni Donzellini, al quale ha consegnato il Calendario Azzurro 2024, dedicato al centesimo anniversario della fondazione dell’Istituto.

“Il presidente AVIS ha mostrato grande apprezzamento per l’opera dell’Istituto e per le iniziative intraprese, trovando consonanze tra i due sodalizi incentrati entrambi sul concetto di valore: nel primo caso, militare, con un’opera di altissimo contenuto spirituale e morale affermando i principi di amore per la patria alla base della vita di ogni popolo; nel secondo, umanitario, perseguendo senza scopo di lucro un fine di interesse pubblico, garantendo la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità”.

» leggi tutto su www.ivg.it