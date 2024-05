Meeting di Savona: Mattia Furlani e Dariya Derkach pronti al decollo

Savona. Cinque uomini con personali oltre gli otto metri nel lungo, quattro donne approdate oltre i 14 metri nel triplo: bastano queste cifre per rendere l’idea del livello dei salti in estensione al Meeting internazionale Città di Savona, la prova Challenger del World Athletics Tour al “Complesso Polisportivo Giulio Ottolia” (diretta Rai 15,45 – 18,40) mercoledì 15 maggio.

La stella più luminosa sarà indubbiamente Mattia Furlani, il formidabile saltatore 19enne cresciuto a Rieti che aveva già annunciato lo scorso 5 febbraio la partecipazione al lungo del meeting organizzato dall’Atletica Savona e in Liguria ci arriverà con in tasca anche il primato italiano Assoluto indoor a 8,34 e l’argento mondiale al coperto. Mattia a Savona nel 2023 strabiliò il mondo saltando un 8,44 che sarebbe stato record mondiale Under 20 senza un refolo di vento di troppo (+2,2 m/s con un limite a +2,0).

