Pci: “Toti e giunta devono dimettersi. Se non lo faranno, intervengano poteri sostitutivi”

“Quello che è emerso nei giorni scorsi, attraverso due comunicati distinti delle Procure di Genova e della Spezia, rappresenta una serie di gravissime ipotesi di reato e di rapporti politico mafiosi che, se confermati, paleserebbero un sistema di potere spregiudicato”: lo affermano in una nota congiunta Mauro Alboresi e Matteo Bellegoni, rispettivamente segretari nazionale e regionale del Partito comunista italiano. “Nessun stupore; atteggiamenti ambigui e situazioni particolari – proseguono Alboresi e Bellegoni – hanno sempre fatto pensare a coinvolgimenti che il nostro partito è stato tra i pochi a denunciare evidenziando le pericolose commistioni fra politica e affari, fra società e fondazioni create ad hoc per aggirare normative ed obblighi di trasparenza finanziaria”.

Alboresi e Bellegoni parlano di “un sistematico meccanismo corruttivo che sarebbe emerso in occasione e in concomitanza delle quattro competizioni politiche che si sono susseguite nell’arco temporale dei 18 mesi dell’indagine: elezioni amministrative di Savona (ottobre 2021), elezioni amministrative di Genova (giugno 2022) elezioni politiche nazionali (25 settembre 2022) ed elezioni amministrative di Ventimiglia e Sarzana (maggio 2023). Scadenze elettorali in cui il presidente della Regione Liguria avrebbe messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti, reiterando il meccanismo con diversi imprenditori nell’ottica di reperire fondi per affrontare le campagne elettorali”.

