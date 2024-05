Scontro tra auto e scooter in Via Sarzana: due feriti

Incidente stradale questa mattina verso le 9 in Via Sarzana, in prossimità di Via Michele Rossi. Per dinamiche in fase di accertamento un’auto e uno scooter sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stata la coppia di 59enni che viaggiava in sella al due ruote. Sul posto sono intervenute le Pubblica assistenza e la Croce gialla entrambe della Spezia. I feriti sono stati accompagnati al Sant’Andrea in codice giallo. Pesanti i disagi al traffico, la viabilità ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e dei rilievi condotti dalla Polizia locale per ricostruire l’incidente.

