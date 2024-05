Stelle nello Sport, partecipazione record ai progetti: il 23 maggio la Notte degli Oscar dello Sport

Numeri record e un anno speciale per Stelle nello Sport che festeggia le nozze d’argento con lo Sport Ligure. Un quarto di secolo al servizio di atleti, tecnici e dirigenti, società, federazioni, discipline ed enti sportivi, studenti, insegnanti e realtà sociali del territorio con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, con i patrocini istituzionali di Fondazione Carige, Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Sport e Salute, Coni Liguria e CIP. Un anno ricco di iniziative, inserite nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

IL BELLO DELLO SPORT – Maggio è un mese importante, con la chiusura dei progetti scolastici. Sono 10.317 gli studenti coinvolti, in forza a oltre 110 Scuole di tutta la Liguria, nell’ambito dell’ottava edizione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, progetto patrocinato dall’USR Liguria e realizzato in partnership con Orientamenti School. Sabato 25 maggio, alle 11 sotto il tendone di piazza delle Feste, i 75 studenti vincitori de “Il Bello dello Sport” saranno premiati con una medaglia e numerosi gadget, contestualmente Scuola Primaria dell’IC Pegli e alla Secondaria di Primo grado dell’IC Terralba che, avendo partecipato col maggior numero di elaborati, riceveranno due bonus del valore di 300 euro cadauno per servizi di trasporto forniti da Genovarent.

