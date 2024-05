Trecento persone in Piazza De Ferrari per chiedere le dimissioni di Toti. Intanto spunta l’ipotesi di una talpa che avvisava gli indagati

“Toti può continuare a lavorare, poi si vedrà. Io sono garantista. È veramente molto presto per prendere decisioni”. Antonio Tajani, intercettato dai giornalisti all’uscita da Palazzo Madama questa mattina ha dichiarato di sostenere una linea attendista, in attesa che si pronunci almeno il tribunale del riesame prima di iniziare a ragionare sull’ipotesi di elezioni anticipate.

In completo disaccordo con lui le trecento persone che questo pomeriggio si sono riunite in Piazza De Ferrari, davanti al palazzo della Regione, per chiedere a una voce le dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso alle fondamenta la politica e l’economia ligure, vedendo coinvolti i vertici politici e operativi dell’amministrazione regionale e imprenditori del porto di Genova e dello Spezzino.

Tra i presenti in Piazza De Ferrari c’erano molti studenti, segreterie di partito e comitati cittadini: il mondo del centrosinistra e dell’associazionismo del capoluogo ligure ha risposto all’appello dell’associazione civica Genova che osa. La manifestazione è iniziata alle 18 e si è protratta per circa un’ora per dare spazio agli interventi.

